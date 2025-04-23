Aydın Valisi Yakup Canbolat, 23 Nisan Bayramı’nda çocukları vurguladı. TBMM’nin önemine dikkat çekti. Gelecek için çocuklarımıza güveniyoruz. 23 Nisan, bağımsızlığımızın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara güveniyordu. Bayramınız kutlu olsun!

AYDIN VALİSİ’NİN MESAJI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli egemenliğin ve çocuklarının önemini vurguladı. Vali Canbolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri olduğunu belirtti. Mesajında TBMM’nin milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığın temeli olduğunu ifade etti. “Bugün, şanlı tarihimizde yeni bir sayfanın açıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıldönümü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÖNEM VURGUSU

Vali Canbolat, 23 Nisan 1920’nin, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bağımsızlıklarını ve milli iradenin hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettikleri tarih olduğunu hatırlattı. “Önce büyük zaferlere, ardından Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda pek çok önemli adımı atan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır” dedi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilen 23 Nisan’ın değerli bir tarih olduğunu dile getirdi. “23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir” ifadelerinde bulundu.

GELECEK NESİLLERE MESAJ

Mesajının devamında çocuklara seslenerek, “Sevgili çocuklar; en büyük arzumuz, sizlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır” dedi. Vali Canbolat, çocukların ülkenin umutları, istikbali ve yarınları olduğunu belirterek, “Geleceğin Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır” diye ekledi. Atatürk’ün “Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız” sözlerini aktaran Vali Canbolat, çocukların geleceğin umudu ve mimarı olduklarını kaydetti.

SON DÜŞÜNCELER VE KUTLAMA

Vali Canbolat, mesajının sonunda İstiklal Savaşına gençlik ve milli irade ruhunu kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM’nin kurucularını, Gazi Meclis’in mebuslarını ve aziz şehitleri minnetle andı. “Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması temennisiyle ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını’ kutluyor, saygılar sunuyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.