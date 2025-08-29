Aydın Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

VALİ YAKUP CANBOLAT’IN MESAJI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı ve bu bayramın milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin dünya için bir örnek olduğunu açıkladı. Vali Canbolat, “Değerli Aydınlı hemşehrilerim; Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zaferin 103. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde karşılamanın mutluluğu içindeyiz.” dedi. 30 Ağustos Zaferi’nin, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin sarsılmaz azminin ve vatan sevgisinin bir sembolü olduğunu vurguladı.

TÜRK MİLLETİ’NİN AZMİ

Vali Canbolat, “Türk Milleti kazanılan bu zafer ile tüm dünyaya, insanca yaşamanın ancak hür, bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiştir.” ifadelerini kullandı. O, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki isimsiz kahramanların, vatanları uğruna büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, milletin vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini ve ezanların asla dindirilemeyeceğini bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

ECDADIN MÜCADELESİ

Vali Canbolat, ecdadın verdiği mücadelenin tarihin önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra güçlü yarınlara yönelik ilham kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti. “Gücünü ve bekasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan Aziz Milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu kenetlenmenin, bize karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızda yardımcı olacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

GÖREVİMİZ UYGARLIK YARIŞINA KATILMAK

Vali Canbolat, “Bugün için görevimiz, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır.” diyerek, geçmiş nesillere karşı olan sorumlulukları hatırlattı. Cumhuriyetin korunmasını ve yüceltilmesini vurguladı. Son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.” ifadeleriyle mesajını tamamladı.