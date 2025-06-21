Aydın Valisi Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

ORMAN YANGINI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Bademli Mahallesi’nde başlamış ve hızla yayılmış, bu durum bölgede büyük bir korkuya sebep olmuştur.

DAHA FAZLA TEDBİR ALINDI

Vali Canbolat, Bademli Mahallesi’nde tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtirken, Böcek Mahallesi’nde de gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Yangının başlangıç sebebi olarak, elektrik trafosunun patlaması gösteriliyor. Canbolat, “Vatandaşlarımızın yasaklama olarak aldığımız kararlara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Çünkü rüzgar var, sıcak var. Yangının çıkamaması için bir sebep yok. En ufak olayda yangın çıkıyor” şeklinde uyarıda bulundu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin bölgeye anında intikal ettiğini ve müdahalelerin devam ettiğini belirtti; şu anda yangının hızla yayıldığını vurguladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın Valisi, yangına havadan 9 helikopter ve 5 uçak, karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA ve 35 itfaiye aracı ile yüzlerce personelin müdahale ettiğini açıkladı. “İnşallah akşama kadar önünü tutmaya çalışıyoruz, yangının yayılmasına mani olmaya çalışıyoruz” diyen Canbolat, Muğla Orman Müdürlüğü’nün tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi. Ayrıca bölgedeki destek için İzmir, Muğla ve Denizli illerinden takviye kuvvetler talep edildi.

TAHLİYE VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların, Aydın’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilecekleri belirtildi. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve ekiplerin gereken tüm çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.