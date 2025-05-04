Aydın Ve İzmir’in Dağlarında Demircilik Yapılıyor

DEMİRCİ USTALARININ YOĞUN GÜNLERİ

Aydın ve İzmir’in verimli dağlarında, tarım işleri hala geleneksel el aletleri ile sürdürülüyor. Bu durum, bölgede parmak sayısını geçmeyecek şekilde azalan demirci ustalarının zamanla rekabet etmesine neden oldu. Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında yer alan Mendegüme’de demircilik yapan İbrahim Pehlivan, 35 yıllık meslek hayatında en yoğun dönemlerini yaşıyor. Eski usul yöntemlerle kestane kömüründe demiri eritip, el ile kullanılan tarım aletlerini üreten Pehlivan, Aydın ve İzmir’deki pek çok köye hizmet veriyor.

ÖZEL TARIM ALETİ ÜRETİMİ

Kök çapasından tarım çapasına, nacaktan baltaya kadar her türlü tarım aletinin yapımında gösterdiği ustalık ile tanınan İbrahim Pehlivan, Ödemiş, Köşk ve Beydağ ilçelerine bağlı yaklaşık 120 köye hizmet sunuyor. Sert zeminli ve taşlı arazilerde fabrikasyon ürünlerin pek kullanışlı olmaması, köylülerin genellikle el emeği ile özel üretilen tarım aletlerine yönelmesine sebep oldu. İbrahim Pehlivan, 1991 yılından bu yana severek yaptığı demircilik mesleğinin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin asla kaybolmayacağını ifade ediyor.

KÖYLÜLERİN GÜVENİ

İş yeri dağ köyünde bulunmasına rağmen, Pehlivan 100’den fazla köydeki çiftçilerin işlerini yetiştirmeye çalışıyor ve işinde kazancından memnun olduğunu belirtiyor. Tarımın hala bilek gücüyle yapıldığı bu dağ bölgelerinde, çiftçilerin işlerini kolaylaştıran aletler titizlikle hazırlanıyor. Son yıllarda Aydın ve İzmir’de en fazla Nisan yağışlarının yaşandığı dönemde, ekim ve dikim çalışmalarına hız veren çiftçilerin en büyük destekçileri de demirciler oluyor.