Aydın Yeni Adliye Binası Onaylandı

AYDIN’DA YENİ ADLİYE BİNASI PROJESİ ONAYLANDI

Aydın’da uzun süredir beklenen yeni adliye binası inşaat projesi onaylanmışken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş; “Adalet Bakanlığımız tarafından inşaat ihale süreci çalışmalarına başlanılacaktır” diye duyurdu. Aydın’da depreme dayanıksız ve yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni adliye binası için yürütülen çalışmalar devam ederken, Sarıbaş projenin detaylarını paylaştı.

YENİ BİNA MODERN VE DEPREME DAYANIKLI OLACAK

Sarıbaş, projenin yaklaşık 36 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti. Yeni adliye binasının toplamda 65 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade eden Sarıbaş, yapının modern tasarımıyla dikkat çekeceğini vurguladı. Ayrıca, yeni binanın depreme dayanıklı ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak inşa edileceği bilgisini de verdi.

ADLİYE BİNASI Aydın’A HAYIRLI OLSUN

Sarıbaş, Adalet Bakanlığı tarafından inşaat ihale süreçlerinin başlayacağına değinirken, “Aydın’ımıza hayırlı olsun. Aydın Adliye Binası inşaat projesi onaylandı. Yaklaşık 36 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni adliye binamız için Adalet Bakanlığımız tarafından inşaat ihale süreci çalışmalarına başlanılacaktır. 65 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binamız, adalet hizmetlerinin daha güçlü temeller üzerinde, modern, depreme dayanıklı ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı şekilde Aydın’ımıza kazandırılacaktır. AK Parti olarak hizmet ve eser odaklı çalışmalarımızla Aydın’ımızın kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin Aydın’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.