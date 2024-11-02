Aydınfest Gençlik Festivali İlk Gün Başladı

Aydınfest’in İlk Günü Coşkuyla Geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Aydınfest Gençlik Festivali’nin ilk günü 45 bin ziyaretçiyle yapıldı. Eğlencenin merkezi Aydın Tekstil Park oldu. Aydınfest’in açılış gününde, tanınmış sanatçılar Teoman, Siyam ve Stoutband grubu sahne aldı. Festivalin başlangıcında eğlence doruk seviyeye ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali’ne katılmaya davet etti. Çerçioğlu, “Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali’nde bu yıl da 7’den 70’e on binlerce hemşehrimiz ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün boyunca sürecek festivalimize katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İkinci Günde Sahne Alacak İsimler

Aydınfest Gençlik Festivali’nin ikinci gününde sahne alacak isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Gazapizm ve Ceylan Ertem yer alıyor. Bu isimlerin performansları, festivalin ikinci gününde ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Festivali Sonlandıracak Etkinlik

Festivalin final gününde ise sevilen sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları, Aydınlılar ile buluşacak. Aydınfest Gençlik Festivali, büyük bir coşkuyla ‘Color Party’ etkinliği ile son bulacak. Tüm bu etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.