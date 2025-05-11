Aydınlatma Direğine Çarpan Araç Şeridi Geçti

OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Karaman’da meydana gelen bir akşam kazasında, kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu talihsiz olayda yaralanan olmaması sevindirici bir detay oldu, ancak araçta önemli miktarda maddi hasar oluştu. Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi’nde, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre, 70 DE 850 plakalı otomobili kullanan N.S. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir aydınlatma direğine çarptı, ardından orta refüjü geçerek karşı şeride geçti. Neyse ki kazayı ucuz atlatan sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamaması dikkat çekti. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç, bir çekici yardımıyla kaldırıldı. İlginç bir not olarak, kazayı yapan sürücünün sadece 3 gün önce ehliyet aldığı öğrenildi.