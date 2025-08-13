Aydınlatma Yatırımları Hızla Devam Ediyor

EMNİYETİ ARTIRAN AYDINLATMA PROJELERİ

Aras Elektrik, Kars genelindeki aydınlatma projelerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yatırımlar, yalnızca altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda tüketicilerin yaşam konforunu da yükseltiyor.

KÖY SOKAKLARINDA MODERN AYLADIRMA

Kars’ın Akbaba Köyü’nde tamamlanan aydınlatma projesi, köy sokaklarını daha güvenli, modern ve enerji verimli bir ışıklandırma sistemi ile buluşturdu. Bu çalışma sayesinde akşam saatlerinde görüş mesafesi artırıldı ve köy halkı, gece vakitlerinde daha güvenli bir ortamda yaşamaktalar.

KESİNTİSİZ AYDINLATMA HİZMETİ

Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, “Kars’ın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz aydınlatma yatırımlarıyla şehrimiz, hem gece hem de gündüz daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Kent genelinde 41 bini aşkın sokak lambası ile aydınlatma hizmeti veriyoruz. Düzenli olarak yaptığımız bakım ve yenileme çalışmaları ile arızaları hızla gideriyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni tesisler kuruyoruz. Merkezden en uzak köye kadar her noktanın aydınlık kalması bizim için öncelikli hedef. Kars’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla attığımız her adım, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir yatırım niteliği taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilimizdeki şebeke altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha aydınlık, daha güvenli bir şehir sunmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

GELECEĞE YATIRIM YAPILIYOR

Demir, “Yatırımlarımız yalnızca mevcut durumu korumak değil, aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir aydınlatma altyapısı oluşturmak üzerine kurulu. Kars’ın her köşesinde geceyi gündüze çevirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.