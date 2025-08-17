Aydınlı 64 Öğrenci Gençlik Kamplarına Uğurlandı

Aydınlı 64 genç, Hatay ve Mersin’de gerçekleştirilecek olan gençlik kamplarına gönderildi. Her yıl farklı illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kamplar, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu seneki kamplara katılacak öğrenciler, çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu bir programda yer alacak. Gençlerin eğlenmesi ve farklı illerden gelen yaşıtlarıyla kaynaşarak yeni dostluklar kurması amaçlanıyor. Aydın’dan 64 öğrenci, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’nin katılımıyla Hatay ve Mersin’deki gençlik kamplarına uğurlandı.

ÖĞRENCİLERİN UĞURLAMA TÖRENİ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın Vali Yardımcımız Kamuran Mustafa Ballı ve İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe, Hatay ve Mersin’de düzenlenecek kamplara katılacak 64 öğrencimizi uğurladı. Gençlerimize keyifli, verimli ve unutulmaz bir kamp dönemi dileriz” denildi. Bu kamplar, katılımcılara yeni deneyimler kazandırarak sosyal becerilerini güçlendiriyor ve eğlenceli bir yaz dönemi sunuyor.

KAMP PROGRAMI VE FAALİYETLER

Öğrencilerin katılacakları kamp programı, hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler içerecek. Gençler, çeşitli spor dallarında yarışmalara katılmanın yanı sıra, sanat etkinlikleri ve grup çalışmaları da yapacak. Bu süreçte, sosyal etkileşim fırsatları da artacak ve gençler, farklı kültürlerden gelen akranlarıyla dostluk ilişkileri kurarak geniş bir sosyal çevre edinecek.