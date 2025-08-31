Aydınlı Balıkçılar, Vira Bismillah Diyerek Açılıyor

BEKLENEN AN GELİYOR

Aydınlı balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek denize açılacak. Kuşadası Balıkçı Barınağı’nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, törende yaptığı konuşmada balıkçılarla sürekli iletişim halinde olduklarını paylaştı. Özmen, “Bu gece tekneleriniz, dualarla denize açılacak. İnşallah bereketli ve bol kazançlı bir sezon olur. 2025-2026 Av Sezonu tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun.” diye ekledi.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, balıkçılığın binlerce yıldır bölgenin geçim kaynağı olduğunu belirtti. Keklik, “Yeni sezon, umutların tazelendiği bir başlangıçtır. Gelecek nesiller için avcılığın bilinçli yapılması ve ekolojik dengenin korunması büyük önem taşıyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ise Aydın’da 221 kayıtlı tekne ve 1705 ticari balıkçının faaliyet gösterdiğini, geçen yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandığını aktardı. Temiz, 2025 yılında 181 balıkçının toplam 1 milyon 580 bin lira destekleme ödemesi aldığını ve av yasaklarına uyulmasının gelecek nesiller için kritik önemde olduğunu vurguladı.

DENİZLERİN NÖBETÇİLERİ

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, balıkçıların mavi vatanın nöbetçileri olduğunu belirterek, maliyetlere rağmen denizleri ve geleceği korumaya devam edeceklerini ifade etti. Törenin ardında dualar edilip kurban kesildi. Katılımcılara tavuk pilav ikram edildi. Balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açılmaya başladı.