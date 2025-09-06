Aydinlı Mehmet Çakır İçin Gaiplik Kararı

MEHMET ÇAKIR’IN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN GEÇEN ZAMAN

Yunanistan açıklarında 18 Şubat 2022 Cuma günü meydana gelen yangında kaybolan İtalya bandıralı feribotta, 3 yıl 6 ay 18 gündür Aydınlı Mehmet Çakır’ın nerede olduğuna dair hiçbir iz bulunamadı. Ailesi, bu süre zarfında yetkililerden bir haber beklerken umutsuzluk içerisinde gaiplik kararı aldı. Euroferry Olympia isimli feribot, Yunanistan açıklarında yangın çıkması sonucu kaybolan 11 kişiden biri olan 42 yaşındaki Çakır’ın, tır şoförü olduğu öğrenildi.

UMUTSUZ BEKLENTİLER VE ZOR GÜNLER

Ailesi, o günden bu yana ne resmi makamlardan ne de bulundukları imkanlarla Mehmet Çakır’a ulaşmayı başaramadı. “Bin 293 gündür haber bekliyoruz” diyen aile, Yunanistan’a kadar arayıp sormadıkları yerin kalmadığını ancak hala Çakır’dan bir haber alamadıklarını belirtti. Aile üyeleri, bu süreçte çok zor günler geçirdiklerini ifade etti.

GAİPLİK KARARI SÜRECİ

Feribottaki yangın haberinin ardından, Mehmet Çakır’ın Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki evlerinde süren beklenti, gerilime dönüşmeye başladı. Aile, artık umutlarının tükendiğini dile getirirken, kaybolduğu günden bu yana 3 yıl 6 ay 18 gün geçmesine rağmen Çakır’ın ölü ya da dirisine ulaşılamıyor. Ailesi, bu durum üzerine gaiplik kararı almaya yöneldi.