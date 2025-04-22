Aydınlı Sporcu Ardınç Gökbel Şampiyon

ARDAŞ GÖKBEL’İN BAŞARISI

Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Bu önemli etkinlik, Manisa’da düzenlendi ve burada yaklaşık 81 ilden gelen toplam 227 sporcu, hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk için mücadele etti.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE

Şampiyonada 109 kız ve 118 erkek sporcu yer aldı. Kıyasıya geçen mücadeleler sırasında Ardınç Gökbel, 75 kilo üstü sağ kol kategorisinde önemli bir başarı gösterdi. Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olarak çıktığı bu zorlu yarışta, Aydın’ı temsil etmenin gururunu yaşadı ve ilini başarıyla temsil etti.

AYDINLILAR İÇİN GURUR KAYNAĞI

Ardınç Gökbel, elde ettiği bu şampiyonlukla sadece kişisel bir başarıya imza atmakla kalmadı, aynı zamanda Aydınlıların da gurur kaynağı oldu. Genç sporcu, gelecek nesillere örnek olabilecek bir başarı hikayesi yazdı.