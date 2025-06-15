Aydınlı Sporcular Başarılar Elde Etti

ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

İzmir’de gerçekleştirilen U20 Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden milli sporcular dikkat çekici başarılara imza atıyor. U18 Türkiye rekortmeni milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşındaki yarışmalarda, seçme serisinde 13.41 (+1.0) derecesi ile “European Athletics” listesinde Avrupa’nın en iyi derecelerinden birine ulaşarak zirveye yerleşiyor. Finalde ise 13.27’lik bir performans sergileyen genç sporcu, nitelikli rakipleri arasında öne çıkmayı başarıyor.

BAŞARIYLA GÜNDEME GELDİ

Aydın’ı temsil eden bir diğer sporcu Talha Gülnihal da 110 metre engelli branşında 14.20’lik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde ediyor. Aydınlı sporcuların performansları şampiyonada oldukça dikkat çekiyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yapılan bu başarılı performanslarla ilgili olarak; “Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz” diye belirtiyor.