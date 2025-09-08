Aydınlı Sporcular, Kars’tan Madalya Gönderdi

KARS’TA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA BAŞARI

Kars’ta gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Aydınlı sporcular, gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti. Şampiyona, ülke genelinden 1.100 sporcunun katılımıyla yapıldı ve Aydınlı sporcular, kıyasıya yarıştıkları bu organizasyondan madalyalarla döndü.

Aydınlı gençler, farklı kategorilerdeki mücadelelerinde dereceler elde etti. Minik Erkek 42 kilogramda Yusuf M. Tekin Türkiye Şampiyonu, Yıldız Bayan 44 kilogramda Azra Yurdatapan Türkiye İkincisi, Minik Erkek 36 kilogramda Barış Yalçın Türkiye Üçüncüsü, yine Minik Erkek 38 kilogramda Yılmaz Kaynak Türkiye Üçüncüsü ve Yıldız Erkek 57 kilogramda Şahin Ceylan Türkiye Üçüncüsü unvanlarını aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların elde ettiği başarıları kutlayarak, “Genç sporcularımızın bu başarıları, Aydın’ın yalnızca il düzeyinde değil, Ege Bölgesi’ni temsil eden bir merkez olarak da öne çıkmasını sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, şampiyonada üstün başarı gösteren sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” duyurusunu yaptı.