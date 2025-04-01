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Aydınlı Sporcular Kulüpler Avrupa Şampiyonası’nda

AYDINLI SPORCULAR MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye şampiyonu olan Aydınlı sporcular Elifnaz Köseoğlu, Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş milli takım kadrosuna seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Bu yetenekli sporcular, Türkiye’yi Kulüpler Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmek üzere yola çıkıyor. Ocak ve Mart aylarında gerçekleşen Türkiye Taekwondo Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Aydınlı sporcular, Türkiye şampiyonu unvanına sahipti.

SPORCULARIN HEDEFİ ULUSLARARASI BAŞARI

Milli takım kadrosuna seçilmenin ardından sporcular, Estonya’da gerçekleşecek Kulüpler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsile hak kazandı. Taekwondo Aydın İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, sporcuların başarıları ile ilgili olarak “Aydınlı şampiyonlarımızı artık tüm Türkiye tanıyor. Şimdi sıra dünyanın tanımasında! Sporcularımız, antrenörleri Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin’in gözetiminde büyük bir azimle çalışıyor. Estonya’da da bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Şampiyona öncesinde yoğun bir antrenman programına başlayan milli sporcular, Avrupa’da altın madalya kazanarak Türk taekwondosunun gücünü bir kez daha dünyaya ispatlamayı hedefliyor. Sporcuların gösterdiği azim, Aydınlı spor camiasında büyük bir heyecan yaratıyor.

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