Aydınlı Sporcular, Şampiyonada Başarılar Elde Etti

Aydınlı Sporcuların Başarıları

Aydınlı sporcular, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda kayda değer başarılar elde etti. Bu başarıların ardından başarılı sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret etti.

Şampiyona Sonrası Ziyaret

Türkiye Şampiyonası’nda U23 Dekatlonda mücadele eden İsmail Efe Durmuş, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ayrıca çekiç atma branşında yarışan Habib İslam Kurt, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular, şampiyona sonrası Yığmatepe’yi ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Teşekkür ve Tebrikler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, sporcuların elde ettikleri başarılarla gururlandığını ifade ederek, onlara başarılarının devamını diledi. Bu tür başarıların, genç sporcular için örnek teşkil ettiğini belirtti.