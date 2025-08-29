Haberler

Aydınlı Sporcular, Şampiyonada Başarılar Elde Etti

Aydınlı Sporcuların Başarıları

Aydınlı sporcular, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda kayda değer başarılar elde etti. Bu başarıların ardından başarılı sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret etti.

Şampiyona Sonrası Ziyaret

Türkiye Şampiyonası’nda U23 Dekatlonda mücadele eden İsmail Efe Durmuş, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ayrıca çekiç atma branşında yarışan Habib İslam Kurt, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular, şampiyona sonrası Yığmatepe’yi ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Teşekkür ve Tebrikler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, sporcuların elde ettikleri başarılarla gururlandığını ifade ederek, onlara başarılarının devamını diledi. Bu tür başarıların, genç sporcular için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

