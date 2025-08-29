Aydınlı Sporcular Şampiyonada Başarılı Oldu

Aydınlı Sporcuların Başarıları

Aydınlı sporcular, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çekici dereceler elde ediyor. Bu başarı üzerine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, başarılı sporcuları ofisinde ağırladı.

Türkiye Şampiyonası’ndan Dereceler

Türkiye Şampiyonası’nda U23 Dekatlonda mücadele eden İsmail Efe Durmuş, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanıyor. Ayrıca, çekiç atma branşında yarışan Habib İslam Kurt ise Türkiye ikincisi olabiliyor. Şampiyona sonrasında derece elde eden sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret ederek başarılarını paylaşıyor.

Başarılar ve Destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, sporcuların kazandığı başarıları takdirle karşılıyoruz. Kendilerini tebrik ederek, geleceklerinde daha fazla başarı elde etmeleri için iyi dileklerde bulunuyor. Sporcuların gösterdiği bu üstün performans, Aydın’ın spor alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.