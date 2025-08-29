Haberler

Aydınlı Sporcular Şampiyonada Başarılı Oldu

Aydınlı Sporcuların Başarıları

Aydınlı sporcular, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çekici dereceler elde ediyor. Bu başarı üzerine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, başarılı sporcuları ofisinde ağırladı.

Türkiye Şampiyonası’ndan Dereceler

Türkiye Şampiyonası’nda U23 Dekatlonda mücadele eden İsmail Efe Durmuş, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanıyor. Ayrıca, çekiç atma branşında yarışan Habib İslam Kurt ise Türkiye ikincisi olabiliyor. Şampiyona sonrasında derece elde eden sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret ederek başarılarını paylaşıyor.

Başarılar ve Destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, sporcuların kazandığı başarıları takdirle karşılıyoruz. Kendilerini tebrik ederek, geleceklerinde daha fazla başarı elde etmeleri için iyi dileklerde bulunuyor. Sporcuların gösterdiği bu üstün performans, Aydın’ın spor alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

