Aydınlı Sporcular, Türkiye Finallerine Yükseldi

AYDINLI SPORCULARIN BAŞARISI

Denizli’de düzenlenen Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergileyen Aydınlı sporcular, Türkiye finallerine yükselme başarısını elde etti. Denizli’de gerçekleştirilen bu şampiyonada, Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu, ‘Küçük erkekler’ kategorisinde bölge ikincisi olarak Türkiye Birinciliği Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

TEBRİKLER VE HEDEF Türkiye FINALLERİ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları kutladı. Yapılan açıklamada “Okul adına yarışmalara katılan sporcularımız Furkan Konyalı ve Yusuf Eren Çelik, büyük bir azim ve takım ruhu içerisinde gerçekleştirdikleri başarılı maçlar sonucunda dikkatleri üzerlerine çekti. Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden genç sporcularımız, bölge şampiyonasında sergiledikleri istikrarlı performans ile finallere yükselerek önemli bir başarıya imza attı.” denildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıyla birlikte Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu sporcularının, Türkiye genelinden gelen en yetenekli takımların mücadele edeceği Türkiye Birinciliği Yarışması’nda Aydın ilini temsil etme hakkı kazandığını bildirdi. Ayrıca, bu başarının sporun tabana yayılması, okul sporlarına verilen önem ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından büyük bir anlam taşıdığı vurgulandı. “Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın hem sportif hem de akademik başarılarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleriyle sonuçlandırıldı.