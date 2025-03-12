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Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

AYDINLI SPORCULAR ŞAMPİYON OLDU

Adana’da gerçekleşen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Aydınlı sporcular Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Gençler 15-17 Yaş Pair kategorisinde mücadele eden sporcular, rakiplerini geride bırakarak birincilik madalyasını kazandı. Zorlu mücadelelerin ardından gösterdikleri üstün performans ve disiplinli çalışma, bu başarıyı getirdi.

EUROPA ŞAMPİYONASI HAZIRLIĞI

Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, elde ettikleri şampiyonluklar sayesinde Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından birinde Aydını sporcular, Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele verecek.

BAŞARIYI TEBRİK EDİYORUZ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuya dair yaptığı açıklamada başarılı sporcuları ve bu başarıda etkili olan antrenörlerini tebrik etti. Açıklamada, “Sıkı ve düzenli çalışmanın karşılığını madalyalarla alan sporcularımızı kutluyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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