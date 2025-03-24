Aydınspor Avantajlı Konumda Olmanın Keyfini Çıkarıyor

YENİ GALİBİYET ANALİZİ

Aydınspor’un Teknik Direktörü Ali Türkel, Yıldızspor karşısında elde edilen galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “Hem puan, hem de ikili averaj itibariyle avantajlı konumdayız” ifadesini kullandı. Aydın Süper Amatör Lig’in 19’uncu haftasında Aydınspor, Yıldızspor ile deplasmanda oynadı ve karşılıklı gollerin ardından son dakikalarda bulduğu golle maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte Aydınspor puanını 40’a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Zirveye yürüyüşlerini sürdüren Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel, maç sonunda yaptığı açıklamalarda önemli detaylar paylaştı. Şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını dile getiren Türkel, “Ligin en genç ve sürekli birlikte oynayan ekiplerinden biriyle oynadık. Kağıt üzerinde ne kadar favori görünsek de bu maçın zor olacağını biliyorduk” dedi.

Aydınspor’un maça başladığı taktikle ilgili konuşan Türkel, “Hafta içinde çalışmalarımızı her zamanki gibi sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Maçın ilk yarısında topa sahip olmak isteyen rakibimiz, aynı zamanda hızlı ataklarla bize tehlike oluşturmaya çalıştı. Bulduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirebilseydik devreye önde girebilirdik ancak olmadı” diye belirtti. İkinci yarının başında buldukları gol ile tetiklendiklerini, ardından ikinci golün rahatlatıcı olduğunu ancak genç ve dinamik rakiplerine geçit vermemek gerektiğini vurguladı.

SON HAFTALARA DİKKAT

Türkel, takımının 2-0’dan sonra net gol pozisyonları konusunda şanssızlık yaşadığını, rakibin hızlı bir şekilde beraberliği sağladığını anlattı. Son 10 dakikada sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini, ancak tecrübeli oyuncuların galibiyet golünü uzatmanın hemen başında bulduklarını söyledi. “Bu galibiyetten ötürü oyuncularımı yürekten kutluyorum. Artık son haftalara girdiğimiz ligde şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Tüm şehir gibi hepimiz heyecanlıyız, ancak sakin olmalıyız” ifadesini kullandı.

Aydınspor’un son 3 maça sağlam bir şekilde hazırlanacağını belirten Teknik Direktör Türkel, “Hem puan, hem de ikili averaj itibariyle avantajlı konumdayız. Allah izniyle hedefimiz olan Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseleceğiz. Bizleri destekleyen, kalpleri bizimle olan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.