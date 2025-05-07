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Aydınspor’da Başkan Görevini Bıraktı

AYDINSPOR’DA GÖREV DEVRİ SÜRECİ

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Aydınspor’da önemli bir gelişme meydana geldi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Erhan Özlüer, görevini bırakma kararı aldığını duyurarak, “Kulübü devredeceğiz, yapacak olan buyursun gelsin” şeklinde konuştu. Görevi devretme kararı üzerinde daha önce düşündüğünü ifade eden Başkan Özlüer, “Aydınspor için elimizden geleni yaptık. Ancak bundan sonraki süreçte görevi devretmeyi düşünüyoruz. Yapacak olan varsa buyursun gelsin. Kulübü daha iyi noktalara taşıyacak bir yapı oluşursa memnuniyet duyarız” dedi.

Aydınspor’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİK GÖSTERİYOR

Tesis ve altyapı gibi temel imkanlardan yoksun olan Aydınspor’un geleceği, yeni bir yönetim oluşana kadar belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, kulübün yeni sezona sağlam ve kararlı bir yönetimle girmesini bekliyor. Aydınspor’u Süper Amatör Lig’de şampiyon yaparak BAL’a taşıyan Başkan Özlüer’in görevden çekilme kararı sonrasında kulüpte yeni bir başkan arayışı başladı. Bölgesel Amatör Lig’in zorlu rekabeti öncesinde, kulübün yeniden yapılanması gerektiği vurgulanırken, yönetim boşluğunun kısa sürede doldurulması gereği öne çıkıyor.

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