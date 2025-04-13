Aydınspor, Germencik’te Şampiyonluğu Kutladı

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Germencik deplasmanında 2-0’lık zaferle şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor, taraftarlarıyla birlikte bu başarıyı kutladı. Süper Amatör Lig’in 21. haftasında Germencikspor’u 2-0 mağlup eden lider Aydınspor, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğu elde etti. Siyah beyazlı takım, Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Germencik İlçe Stadı’nda oynanan ve Aydınlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Aydınspor Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin ve pek çok taraftar tribünden izledi. Maç öncesinde stadyumu bayram yerine çeviren Aydınspor taraftarları, 90 dakika boyunca kesilmeyen tezahüratlarla takımlarına muazzam bir destek sundu. Tribünlerden yükselen marşlar ise futbolculara enerji kaynağı oldu.

Aydınspor’un golcüsü Barış Kazer, 38. dakikada kafayla attığı golle takımı öne geçirirken, şampiyonluk meşalesini de yaktı. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış, skoru 2-0 yaparak galibiyeti pekiştirdi. İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçen mücadele sonucunda skor değişmedi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünlerde büyük bir sevinç patlak verdi. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar omuz omuza bu coşkuyu paylaştı. Bu galibiyetle puanını 46’ya yükselten Aydınspor, Süper Amatör Lig’deki şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lig biletini cebine koydu.