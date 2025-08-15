Aydınspor, Lig’e Katılmayı Başardı

AYDINSPOR’UN KATILIM HAKKI KURTULDU

Aydınspor, yeni sezonda yer alacağı Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkını son anda elde etti. Lige katılım ücreti olan 500 bin TL, siyah beyazlı taraftarların öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sayesinde yalnızca 4 saat içinde toplandı. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de şampiyonluk yaşayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Aydınspor, 15 Ağustos 2025 saat 17.00’ye kadar gerekli ödemeyi gerçekleştiremezse, başarılarına rağmen bir alt lige düşme riskiyle karşılaşacaktı.

BAĞIŞCILARDAN ANORMAL DESTEK

Bu kritik dönemde Aydın’ın dört bir yanından gelen destek, kulüp için önemli bir nefes aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla Aydınspor’a yardım kampanyası başlatıldı. Bir bağışçının 120 bin TL, bir diğerinin ise 100 bin TL bağışladığı belirtiliyor. Taraftar Grubu Asi Kankalar’ın organize ettiği kampanya sayesinde 4 saat içinde 500 bin TL’ye ulaşılmasıyla birlikte, artık paylaşılan iban numarasına başka bağış yapılmaması gerektiği vurgulandı.