Aydıntepe’de Arıcılar Bal Üretiyor

ARICILAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde arıcılar, bal sağım süreçlerini devam ettiriyor. Yüksek rakımlarda gerçekleştirilen bu çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklığın sorun yaratmasına rağmen verim, önceki yıllara göre daha düşük seviyelerde kalıyor. Ancak, endemik bitkilerden elde edilen ballar, kalite açısından dikkat çekiyor. Bayburt’un farklı bölgelerinde mevsim boyunca bal üretimi gerçekleştiriliyor ve burada üretilen ballar, kaliteli ballar arasında önemli bir yere sahip.

BAŞARILI BİR HASAT DÖNEMİ YAŞANIYOR

Bal üreticisi Murat Kurt, 6. ay itibarıyla yaylalara çıktıklarını ve 8. ayın sonuna kadar bal sağım işlemlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Kurt, “Şu anda bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar çok esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık. Balımız kaliteli.” diyerek, durumlarını aktarıyor. Bu süreç, arıcılar için önemli bir üretim dönemi olarak öne çıkıyor.