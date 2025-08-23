Aydıntepe’de Şap Aşılaması Başladı

SONBAHAR DÖNEMİ AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLADI

Bayburt merkezde başlayan sonbahar dönemi şap aşılaması kampanyasının ardından, Aydıntepe ilçesinde de aşı çalışmaları hayata geçiyor. Yaklaşan sonbahar dönemi ile birlikte, hayvan sağlığını koruma ve verim kayıplarını önleme amacıyla Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün veteriner hekimleri, çalışmalarına start verdi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aşılama işlemleri öncesinde dezenfeksiyon süreçleri tamamlandı ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanlara şap aşıları veteriner hekimler tarafından uygulanmaya başlandı. Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması için başlatılan aşı faaliyetlerinin, ilçe genelinde kesintisiz olarak süreceği belirtiliyor. Ayrıca Bayburt merkezde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, aşılama çalışmalarına devam ediyor.