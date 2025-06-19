Aydoğdu’da Emniyet Müdürü Ziyareti Gerçekleşti

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi’ni ziyaret etti ve Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, özel olarak çocuklarla ilgilenen Emniyet Müdürü Turanlı, ailelerle sohbet ederek onların taleplerini ve beklentilerini dinledi. Samimi anların yaşandığı bu ziyarette, vatandaşlar günlük yaşamlarına dair sorunlarını doğrudan aktardı.

GÜVENLİK HİZMETLERİ VE TOPLUMSAL GÜVEN

Emniyet Müdürü Turanlı, toplumla birebir temas kurmanın güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırdığını ve vatandaşların devlete olan güvenini pekiştirdiğini belirtti. Bu tür ziyaretlerin toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Turanlı, özellikle çocukların huzur içinde büyüyebileceği bir şehir için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

KARAKOL HİZMET MERKEZİ OLACAK

Açıklamasının devamında, “Şehrin merkezindeki ana karakolu bir hizmet merkezi olarak yanlarına götüreceğiz. Dolayısıyla Aydoğdu mevcut haliyle de olsa daha iyi hizmet almak ve konforlu bir yaşama kavuşma yolunda başlangıç adımlarını atacak. Gelecekte şehrin üç karakolundan birinci merkez karakol olarak Aydoğdu Polis Merkezi, o bölgedeki gençlik merkezi gibi mahallenin çehresinde yeni bir kamusal hizmet merkezi olarak yerini alacak,” dedi.