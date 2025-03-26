Aydoğdu Mahallesi’nde Yangın: Neden Araştırılıyor

YANGIN OLAYI VE SEBEPLERİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğdu Mahallesi’nde yer alan bir konutta başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyen alevlerle birlikte çevredeki iki eve daha sıçradı.

İTFAYE VE ACİL YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılması ile birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha fazla yayılmasını engelledi. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma olmaması, bölge sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Ancak yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.