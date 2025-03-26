Haberler

Aydoğdu Mahallesi’nde Yangın: Neden Araştırılıyor

YANGIN OLAYI VE SEBEPLERİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğdu Mahallesi’nde yer alan bir konutta başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyen alevlerle birlikte çevredeki iki eve daha sıçradı.

İTFAYE VE ACİL YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılması ile birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha fazla yayılmasını engelledi. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma olmaması, bölge sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Ancak yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

KTO Başkanı Gülsoy’dan Bankalara Çağrı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bankaların mevduat faizlerini indirdiği halde ticari kredi faizlerini yeterince azaltmadığını ifade ederek, bu durumu sorguladı.
Haberler

Çiriş Otu Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ'da baharın gelmesiyle doğada kendiliğinden büyüyen çiriş otları, sağlık yararlarıyla öne çıkıyor ve kent merkezinde 100 lira kilogram fiyatla satılmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.