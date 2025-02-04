Aygaz’dan (AYGAZ) Sermaye Artırımı Kararı

AYGAZ’DAN YENİ KAYITLI SERMAYE TAVANI AÇIKLAMASI

Aygaz A.Ş. (AYGAZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirim yaptı. Yönetim kurulu, 2025’te sona erecek olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini 2029 yılının sonuna kadar uzatmayı kararlaştırdı. 2003’te belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının zaman içerisindeki enflasyon etkisi nedeniyle düşük kalması ve sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış göz önüne alınarak, bu rakam 1.000.000.000 TL’ye çıkarılacak.

GEREKEN İZİNLERİN ALINMASI VE GENEL KUR ONAYI

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verildi. İzinlerin alınmasının ardından, ilgili değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması için yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülecek. Aygaz, 04.02.2025 tarihinde uygunluk görüşü talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Kaynak: KAP