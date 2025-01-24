Aygaz’ın Finansal Rapor Tarihi Duyurusu

AYGAZ’DAN SESSİZ DÖNEM AÇIKLAMASI

Aygaz A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal raporlarını 17 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklama planı bulunuyor.

SÜREÇ İÇİN SESSİZ DÖNEM UYGULAMASI

Kurumsal politikalar gereği, finansal tabloların duyurulmasından önceki iki hafta içinde “sessiz dönem” uygulaması yürütülüyor. Bu süre zarfında, kamuya sunulmuş bilgiler haricinde şirketin finansal durumu ile ilgili bilgi vermek mümkün olmuyor. Bu bağlamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmiyor ve bu konudaki sorulara yanıt verilmiyor.

Kaynak: KAP