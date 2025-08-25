Aygün Aydın Kimdir? Medya Sektörüne Giriş

Aygün Aydın’ın Kişisel Bilgileri

Aygün Aydın, özellikle magazin dünyasını yakından takip edenlerin merak ettiği bir isim. İstanbul’da dünyaya gelen Aydın, eğitimine Beykent Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanında devam ederek medya sektörüne ilk adımını atıyor. Modellikle kariyerine başlayan Aydın, kısa zamanda televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden biri haline geliyor. Peki, Aygün Aydın kaç yaşında ve nereli?

Kariyerinde Öne Çıkan Anlar

Aygün Aydın’ın kariyeri, 2014 yılında Mustafa Ceceli ve Ravi İncigöz’ün seslendirdiği “Şeker” adlı müzik klibinde yer almasıyla başlıyor. 2015 yılında Show TV’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” yarışmasının 2. sezonuna katılarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlıyor. Bu çıkış, ona televizyon dünyasında birçok yeni fırsat sunuyor.

Dizi Oyunculuğuna Geçiş

Modellik kariyerinin ardından dizi oyunculuğuna yönelen Aydın, “İnadına Aşk”, “Bay Yanlış” (Şebnem rolü), “Kırmızı Oda”, “Menajerimi Ara”, “Yasak Elma” ve “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” gibi yapımlarda boy gösteriyor. Bu projelerle birlikte oyunculuk kariyerinde de adını duyurmaya devam ediyor. 1994 ya da 1995 doğumlu olan Aygün Aydın, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 30-31 yaşında olacak. İstanbullu olan Aydın, modellikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.