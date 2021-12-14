Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Halkların Demokratik Partisi’nden istifa ederek yeni parti kuracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, “Bireysel beklentilerle değil, toplumsal kaygılarla 2007 yılında bin umut adaylığıyla başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum” dedi. Bilgen HDP Genel Merkezi’ne gönderdiği istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum.”