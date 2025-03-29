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Ayhan Gider’den Bayram Mesajı

AYHAN GİDER’DEN BAYRAM MESAJI

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın önemine vurgu yaptı. Gider, “Bayram; hatırlamak, hal hatır sormak, gönülleri ısıtmaktır. Bu topraklarda kardeşlik hiç eksik olmasın, sofralar bereketle, gönüller huzurla dolsun” dedi.

BİRLEŞİCİ BAYRAM SEVİNCİ

Milletvekili Gider, bayramın birleştirici yönüne dikkat çekti. Mesajında, “Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, bayramın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Ramazan boyunca dualarda buluştuk, sofralarımızda bereketi paylaştık. Şimdi ise küslüklerin son bulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği o güzel günlerdeyiz” ifadelerine yer verdi.

İÇTEN DİLEKLER

Gider, “Kırgınlıkların unutulduğu, yüzlerin güldüğü, kalplerin buluştuğu bu özel günlerde, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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