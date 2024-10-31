Ayhan Sarıkaya Bıçaklanarak Öldürüldü, Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Erzincan’da geçen yıl eski eşinin kardeşiyle evlenmesinin ardından bir televizyon programına katılan 46 yaşındaki Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık hemen soruşturma açtı. Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre mesafedeki Soğukoluk köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, komşuları Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Ayhan Sarıkaya’nın eski eşi, çocuklarını göstermemesi sebebiyle geçen yıl bir televizyon programına katılmıştı. Eski eşi, kardeşiyle evlendiğini ve Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini, sürekli şiddet gördüğünü, daha sonra hapse girdiğini ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğini canlı yayında dile getirmişti.