Ayhancan Güven, DTM’de Mücadele Edecek

AYHANCAN GÜVEN AVRUSTURYA’DA MÜCADELE EDECEK

İSTANBUL – Milli yarış pilotu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun 7. yarış hafta sonunda Avusturya’nın Spielberg şehrinde pistte olacak. Ayhancan Güven, 12-14 Eylül tarihleri arasında DTM takviminin en önemli duraklarından biri olan Spielberg’deki Red Bull Ring’de yarışacak. Hızlı düz alanları ve keskin virajlarıyla tanınan pist, hem pilotların hem de taraftarların favorileri arasında bulunuyor.

ÇİFTE ZAFER İLE İDDİALI BİR KONUMDA

Son olarak DTM Sachsenring’de üst üste iki gün birincilik elde eden Ayhancan Güven, bu başarılarla şampiyonada liderle arasındaki puan farkını 6’ya indirdi ve şampiyonluk mücadelesinde iddialı bir konuma geldi. Puan sıralamasında Mercedes-AMG Team Landgraf pilotu Lucas Auer 151 puanla liderliğini sürdürürken, Emil Frey Racing pilotu Jack Aitken 149 puanla ikinci, Güven ise 145 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan Güven, sezona Oschersleben’deki tarihi zaferle başlamış ve Hollanda’nın Zandvoort pistinde de bir galibiyet kazandı.

HAFTA SONU PROGRAMI

Hafta sonu programı, yarın (12 Eylül Cuma) saat 12.05 ve 16.55’te yapılacak iki antrenman seansıyla başlayacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.10’da sıralama turları düzenlenecek, ardından haftanın ilk yarışı saat 14.30’da koşulacak. 14 Eylül Pazar günü ise saat 10.15’te yine sıralama yapılacak ve 14.30’da hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

