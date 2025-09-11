Ayhancan Güven DTM’de Yarışacak

AYHANCAN GÜVEN, DTM YARIŞINA ÇIKTI

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun 7. yarışında Avusturya’nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring Pisti’nde yarışacak. Güven, 12-14 Eylül tarihleri arasında DTM takviminin ikonik duraklarından birinde direksiyon başına geçiyor. Hızlı düzlükleri ve keskin virajlarıyla tanınan bu pist, hem pilotlar hem de seyirciler tarafından seviliyor.

ZİRVE İÇİN MÜCADELE

Ayhancan Güven, son olarak DTM Sachsenring’de ardışık iki gün zirvede kalarak çifte zafer elde etti. Bu başarı, şampiyona lideri ile arasındaki farkı 6 puana indirerek şampiyonluk mücadelesinde güçlü bir konuma gelmesini sağladı. Puan sıralamasında Mercedes-AMG Team Landgraf pilotu Lucas Auer 151 puanla liderken, Emil Frey Racing pilotu Jack Aitken 149 puanla ikinci, Güven ise 145 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

HAFTA SONU PROGRAMI

Ayhancan Güven, sezonun başını Oschersleben’de elde ettiği tarihi zaferle süslemiş ve ayrıca Hollanda’nın Zandvoort pistinde de bir galibiyet daha kazanmıştı. Haftasonu programı, yarın TSİ 12.05 ve 16.55’te yapılacak iki antrenman seansıyla başlayacak. 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.10’da sıralama turları düzenlenecek, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30’da gerçekleştirilecek. 14 Eylül Pazar günü ise TSİ 10.15’te sıralama, 14.30’da ise ikinci yarış yapılacak.