Ayhancan Güven Zaferle Tamamladı DTM Yarışını

AYHANCAN GÜVEN’İN ÇİFTE ZAFERİ

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) Sachsenring etabının ikinci yarışını da kazanarak hafta sonunu çifte zaferle tamamlıyor. Dün 9’uncu sıradan başlayarak kazandığı yarışın ardından, bugün 3’üncü sıradan başladığı mücadelede ekstra 20 kilogramlık ağırlık dezavantajına rağmen bitiş çizgisini ilk sırada geçerek büyük bir başarı elde ediyor.

PORSCHE 911 GT3 R İLE BİRİNCİLİK

Almanya’nın Hohenstein-Ernstthal kasabasındaki tarihi Sachsenring pistinde gerçekleşen yarışta, milli sporcu Porsche 911 GT3 R ile damalı bayrağı gören ilk isim oluyor. Bu galibiyetle sezon boyunca ulaştığı dördüncü birincilikle puanını 145’e çıkaran Güven, şampiyona sıralamasında da zirve mücadelesini güçlendiriyor.

Oschersleben’de elde ettiği tarihi zaferle DTM’de yarış kazanan ilk Türk pilot unvanını alan Ayhancan Güven, Hollanda’nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ardından Sachsenring’deki çift zaferiyle bir kez daha iddiasını kanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

