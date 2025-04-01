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Ayı, Ahırdaki 20 Keçiyi Telef Etti

AHIRA GİREN AYI, KEÇİLERİ TELEF ETTİ

Van’ın Çatak ilçesinde dün gece ahıra giren bir ayı, 20 keçiyi telef ediyor. Olay, dün gece saatlerinde Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Hüseyin Tuman’a ait ahırın toprak damını delerek içeri giren ayı, 18 oğlak ve 2 keçiyi telef ediyor.

ŞOK EDİCİ MANZARA

Sabah ahırına giren Tuman, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşıyor. Olayın oluşturduğu paniğin ardından durumu yetkililere bildiriyor. Bu durum, bölgede hayvan sahipleri için endişe kaynağı oluyor.

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