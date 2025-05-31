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Ayı Kapıya Gelip Çöpleri Karıştırdı

AYI KÖYDE GÖRÜNTÜLENDİ

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Demirci Köyü’nde gündüz saatlerinde meydana gelen olay, köylüleri şoke etti. Bir ayı, köydeki bir evin kapısına kadar yaklaşarak çöpleri karıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

PANİK ANI YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, evin sakinleri dışarıdan gelen sesler üzerine kapıya yaklaştı. Kapıyı açtıklarında karşılarında bir ayı bulmaları, onlarda büyük bir panik yarattı. Ayının çevrede herhangi bir endişe göstermeden dolaştığı, kapı önündeki tenekeleri karıştırarak yiyecek aradığı görüldü.

AYI ALDIĞI YİYECEKLE GİTTİ

Ayı, çöplerden bulduğu bir yiyeceği alarak geldiği alandan uzaklaştı. Olay sonrası ev sahipleri durumu jandarma ve ilgili yetkililere bildirerek önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, son dönemlerde bölgede ayıların sıklıkla görülmeye başladığını belirterek bu durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

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