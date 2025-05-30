Ayı, Kırsal Mahallede Endişe Yarattı

AYI VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

Erzurum’un Horasan ilçesinde, bir haftadır geceleri kırsal mahalleye inerek arı kovanlarına zarar veren ayı, vatandaşları huzursuz ediyor. Aktaş Mahallesi Muhtarı Şinasi Kahrıman, ayının neredeyse her gece mahallede görüldüğünü ve bu süreçte arı kovanlarına ciddi zararlar verdiğini aktarıyor.

ÜRETİCİLER MAĞDUR OLDU

Bu durumdan ötürü üreticilerin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Kahrıman, ayının ahırların etrafında dolaşarak hayvanlara da yaklaşmaya çalıştığını ifade ediyor. Vatandaşlar geceleri daha dikkatli davranıyor, ancak ayı nedeniyle endişe duyduklarını vurguluyor. Ayının ahırın çevresinde dolaşması ve bal kovanlarına zarar vermesi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.