Ayı Kovanları Parçaladı, Bal Yok

AYILAR KOYANLARA SALDIRIYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir ayı, arı kovanlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının kovanları parçalayarak balları yediği anlar açıkça görüldü. Olayda çok sayıda kovan zarar görürken, kovan sahibi Necip Şahiner, “Bu yıl ayılar bize rahat vermedi” diye konuştu.

KOVANLAR YAYLADAN GERİ TAŞINDI

Olay, dün akşam 22.15 sıralarında Gazipaşa’nın Şahinler Mahallesi’nde meydana geldi. Hobi amaçlı arıcılık yapan bir vatandaşın yayladaki arı kovanları, aç kalan bir ayı tarafından hedef alındı. Kovan sahibinin kurduğu güvenlik kamerası, ayının kovanlara saldırdığı anları kaydetti. Görüntülerde ayının kovanları parçalayarak içindeki balları yediği net bir şekilde görülüyor. Saldırı sonrası birçok kovan kullanılamaz hale geldi ve arı kolonilerine büyük zarar verildi.

BAL SIKINTISI YAŞANACAK

Olay sonrası kovan sahibi Necip Şahiner, “Hobi olarak arıcılık yapıyorum. Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki yayladaki kovanlarımız ayılar tarafından boşaltıldı, bu yüzden bu yıl bal sıkıntımız olacak gibi gözüküyor. İçinde bal falan kalmamış. Şimdi kovanlar ayı istilasına uğradığı için yayladan alıp tekrar sahile geri getirdik” açıklamasını yaptı.