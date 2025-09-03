Ayı Okan Sağlıkla Taburcu Edildi

AYI OKAN’IN SAĞLIĞI DÜZELDİ

Çekmeköy’de aşırı meyve tüketimi sonucu mide rahatsızlığı yaşayan ayı Okan, hastaneden taburcu edildi. Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, Okan’ın sağlığıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Çekmeköy’deki hayvan rehabilitasyon merkezinde bulunan Okan, çok miktarda meyve yedikten sonra rahatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Üç yıl önce de benzer şekilde meyve nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Okan, midesine yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi ile sağlık durumu hakkında bilgi alındı. Sonuçların olumlu çıkması üzerine ayı taburcu edilerek tekrar Çekmeköy’e gönderildi.

TOMOGRAFİ SONUÇLARI OLUMSUZ DEĞİL

Burak Memişoğlu, Okan’ın tomografi sonuçlarının temiz olduğunu belirterek, “Ayımız Okan mide ağrısı ve karnındaki sancı nedeniyle hastaneye götürüldü. Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekiminin midesindeki hassasiyeti fark etmesi üzerine tomografi çekildi. Ancak sonuçlar tertemiz çıktı, kan sayımında da bir problem yok” açıklamasında bulundu. Okan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Şu anda bir sıkıntısı yok; gayet evcil, keyfi yerinde, biraz sonra havuza girip serinleyecek” dedi.

OKAN’IN İSMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Memişoğlu, Okan’ın adının nasıl belirlendiği hakkında da bilgi verdi. “Üç yıl önce işe yeni başlayan bir çalışan, ayının ismini bilmediği için onu kendi ismiyle çağırdı ve ‘Ben kendi ismimi verdim, adı Okan’ dedi. Böylece ayının ismi Okan olarak kayıtlara geçti” diye belirtti. Olay sonrasında olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Memişoğlu, “Vatandaşlarımız, kendilerinin de tomografi randevusu beklediğini ve ayının daha şanslı olduğunu ifade ediyor” şeklinde konuştu.

MEYVE TÜKETİMİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Burak Memişoğlu, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan bakım ve tedavi süreçlerinin titizlikle yürütüldüğüne vurgu yaptı. Okan’ın aşırı meyve tüketiminin neden olduğu sağlık sorunuyla ilgili olarak, “Okan, mevsimsel olarak meyve ve sebze tüketiyor, kışın palamut balığı ve bal tüketiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Okan’ın sağlıklı beslenmesi için veteriner ve biyologların yemek gramajlarını titizlikle ayarladığını söyledi.