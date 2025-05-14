Ayı, Sazak Köyü’nde Kovanları Parçaladı

AYI SALDIRISI GERZE’DE YAŞANDI

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde bir ayı, gece saatlerinde arı kovanlarına saldırdı. Ayının saldırdığı kovanlarda çok sayıda petek kullanılmaz hale geldi. Olay, Sazak köyü Kayabucağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gök’e ait arı kovanları gece saatlerinde ayı tarafından hedef alındı.

KOVANLAR DAĞITILDI, ZEDELENDİ

Gök, sabah saatlerinde kovanları kontrol ettiğinde, parçalanmış halde buldu ve duruma şaşırdı. Kovanların etrafında ayıya ait olduğu düşünülen pençe izleri tespit edildi. Birçok petek hasar gördü ve bal kalıntılarının etrafa yayıldığı, ayrıca bazı kovanların tamamen devrildiği bildirildi. Olayla ilgili düşüncelerini paylaşan Halil Gök, “Kovanları bu halde görünce içimiz yandı. Bu yılın emeği heba oldu. Gece ses duymadık ama sabah geldiğimizde manzara ortadaydı” dedi.

Mahalle sakinleri, bölgenin ormanlık alanlara yakın olduğunu vurgulayarak, ayıların özellikle bal kokusuna karşı duyarlı olduğunu belirtti. Bu tür olayların yeniden yaşanmaması adına önlem alınması gerektiği çağrısında bulundular.