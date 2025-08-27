Ayı, Taksiye Saldırdı, Panik Yarattı

AYIDA TAŞIYAN TAHSİSİN SALDIRISI

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, yavrusu ile yiyecek arayan bir ayı, indiği köy yolundaki taksiye saldırdı. Saldırı sonucu aracı çizilen ve aynası çatlayan takside hasar oluştu. Ayının taksiye koşarak saldırma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAXİ ŞOFÖRÜNÜN ŞAHİTLİĞİ

Kireçli köyüne yolcu taşımakta olan İrfan Öztürk, gece saatlerinde aniden önüne çıkan ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Aracını durduran Öztürk, yiyecek arayan ayıları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Ancak bir süre sonra ayılar, hızla araca yöneldi. Araçtaki İrfan Öztürk, ayıların yoldan çekilmesi için seslenirken, panikleyen ayılar sürpriz bir şekilde taksiye saldırdı. Bu durum taksideki şoför ve yolcunun kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Ayılar, daha sonra ormana doğru yönelerek gözden kayboldu.

ŞOFÖRÜN AÇIKLAMALARI

Yaşananları aktaran İrfan Öztürk, “Yolcu götürürken bir anda yolun kenarında ayı ve yavrusu belirdi. Araç içinden görüntülemeye çalıştık ve onlara seslendik. Ancak ayı birden bize yönelerek araca saldırdı. Çok şükür kimseye zarar gelmedi, araçta çizikler oluştu” şeklinde konuştu.