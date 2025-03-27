Ayı Uludağ’daki İşletmeyi Talan Etti

AYI YEMEK BULAMAYINCA İŞLETMEYE GİRDİ

Bursa Uludağ’da akşam saatlerinde bir ayı, işletmeye girerek masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da, gece vakti yemek bulamayan ayı, bölgedeki işletmeye girdi ve masaları talan etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

Masalarının devrilmesiyle korkuya kapılan ayı hızla işletmeden kaçtı ve bu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. İşletmeye gelen dükkan sahibi, görüntüleri izledikten sonra ikinci bir şok yaşadı.