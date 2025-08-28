Ayı ve Yavruları Evde Görüldü

AYILARIN BAHÇEDE YİYEK ARAYIŞI

RİZE’nin İkizdere ilçesinde, bir evin önünde yiyecek arayan bir ayı ve iki yavrusu dikkat çekti. Bu ilginç olay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde gerçekleşti. Gece saatlerinde köy muhtarı Yusuf Ekşioğlu’nun evinin bahçesine gelen ayılar, bahçede bir süre dolaşıp yiyecek arıyor.

MUHTARDAN AYILARA TEPKİ

Ayıların seslerini duyan Ekşioğlu, camdan dışarı bakarak durumu fark etti. Ayılara seslenerek “Ne arıyorsun burada?” dedi. Ev sahibinin sesi ile birlikte ayılar, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bu ilginç anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.