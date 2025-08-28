Haberler

Ayı ve Yavruları Evde Görüldü

AYILARIN BAHÇEDE YİYEK ARAYIŞI

RİZE’nin İkizdere ilçesinde, bir evin önünde yiyecek arayan bir ayı ve iki yavrusu dikkat çekti. Bu ilginç olay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde gerçekleşti. Gece saatlerinde köy muhtarı Yusuf Ekşioğlu’nun evinin bahçesine gelen ayılar, bahçede bir süre dolaşıp yiyecek arıyor.

MUHTARDAN AYILARA TEPKİ

Ayıların seslerini duyan Ekşioğlu, camdan dışarı bakarak durumu fark etti. Ayılara seslenerek “Ne arıyorsun burada?” dedi. Ev sahibinin sesi ile birlikte ayılar, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bu ilginç anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.