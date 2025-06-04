Ayılar Arı Kovanlarını Parçalayıp Yedi

Ayılar Arı Kovanlarını Parçalayarak Bal Yedi

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ikinci kez ayı vakası yaşandı. Ayılar, arıların bulunduğu kovanları parçalayarak balları yedi. O anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay, Yığılca ormanlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanda kurulu arı kovanlarının bulunduğu alana iki ayı geldi. Önce kovanları kontrol eden ayılar, arıların kolonilerini de içeren kovanları tek tek parçalayarak balları yemeye başladı. O görüntüler, bölgedeki kovanları izlemek için yerleştirilen güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ayıların Durumu Belirsiz

İkinci kez Yığılca’nın balını tüketen ayıların baygınlık geçirip geçirmediği henüz bilinmiyor. Olay, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi.