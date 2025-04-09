Ayılar Evleri Mahvediyor, Gülümsetiyorlar

AYILAR KÖY EVLERİNE DADANDI

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Boğalı köyünde kış uykusundan uyanan ayılar, karınlarını doyurmak amacıyla köy evlerine girmeye başladı. Bu durum, köydeki evlerin kapılarını ve pencerelerini kırarak içeride büyük hasar veren ayılarla, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı. Evlerinin içine giren ayıların verdiği zararı gören vatandaşlar, yaşananları sosyal medya aracılığıyla kaydetti.

BİR VATANDAŞIN ŞİKAYETİ

Muzaffer Kavut isimli yerli bir vatandaş, evinin kapısının açıldığını ve davetsiz misafirinin hayatını alt üst ettiğini fark etti. Kış uykusundan uyanan ayı, Kavut’un evine girerek etrafı adeta bir savaş alanına çevirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Kavut, “Bizim koca oğlan cam pencere indirmiş. La baba oğlu ne ettin kattın burayı birbirine. İnsan gibi girip de çıksan ne olurdu? Hey burada çayı demlemişsin ama kapları yıkamamışsın. Sobayı yakmışsın, buzdolabını parçalamışsın. Evde kumanya bırakmanın zararları…” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu ifadeler, izleyenleri güldürdü.