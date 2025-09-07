Ayin Başkanlığı Maşalyan Tarafından Yapıldı

AYİNDE TÜRKİYE ERMENİ PATRİĞİ’NİN KATKISI

Van’ın Akdamar Adası’ndaki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayinde, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlık yaptı. Ayinin yönetimini ise Episkopos Hovagim Manukyan üstlendi. Etkinlik, yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcı ile birlikte Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ve Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu’nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir toplulukla gerçekleştirildi.

MAŞALYAN’IN DUALARI VE TEŞEKKÜRLERİ

Yaklaşık iki saat süren ayin sonrası, Maşalyan açıklamalar yaptı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, “Allah’ın izniyle barış ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneceğiz. Dünyanın her köşesinden hacılar geldiler. ABD, İngiltere ve Avrupa’da, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan gelenlerle bugünü kutladık. 1100 senelik Akdamar Kilisesi’nde hem geçmişimizi yad ettik, bugünümüz için şükrettik tanrıya. Şimdi de evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine, müze sorumlularına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla inşallah barış gökten inercesine insanların üstüne iner. Bu yörenin çok çeken insanları, geçmişin trajik derslerinden yol alarak barış ve kardeşliği gerçekleştirirler. Bizim duamız bu” dedi.