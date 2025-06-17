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Ayışığı Koyu’ndaki Yangın Söndürüldü

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Ayışığı Koyu’nda bağlı olan bir balıkçı teknesinde, saat 11.30 civarında bir yangın meydana geldi. Kıyıya yakın konumda bulunan tekneden yükselen alevleri gören esnaf, yangını söndürmek için hortumla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

SU SPORLARI TESİSİNDEN YARDIM

Bu esnada, su sporları tesisinde çalışan ekip, 2 jet ski ve flyboard ile tekneye doğru hareket etti. Jet ski ve flyboard kullanıcıları, denizden alevlere su püskürterek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, etkin bir çalışma sergileyerek yangını, diğer tekneleri etkilemeden başarılı bir şekilde söndürdü.

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