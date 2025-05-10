Ayıyı Aracıyla Kovaladı, Endişe Yaratıyor

AYIYLA KARŞILAŞAN SÜRÜCÜNÜN TEPKİSİ

Sivas’ta bir sürücü, yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı. Olay, gece saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Kayseri yönüne giden Aydın Şimşek isimli vatandaş, yolun ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkararak anı kaydetmek isteyen Şimşek, ayının hareketlenmesiyle onu bir süre kovalamaya başladı. Ayı, bir süre sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

ARTAN AYI GÖRÜNTÜLERİ VE VATANDAŞLARIN ENDİŞESİ

Yaşadığı rahatsızlığı dile getiren Aydın Şimşek, “Gece saatlerinde Kayseri istikametine doğru gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında oturan bir ayı gördüm. Telefonu çıkarıp kayda başlamadan ayı hareket etmeye başladı ve koşmaya başladı. 200 metre kadar araba ile ayıyı takip ettim. Takip ederken ayı yoldan saptı. İnsan, arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor. Vatandaşların gece saatlerinde yola çıkmamasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı da çoğaldı. Her an her yerden çıkabiliyor,” şeklinde açıkladı.

Son dönemlerde bölgede ayıların sıkça görülmesi, vatandaşlar arasında endişeye sebep oluyor.